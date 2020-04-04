الكويت تعلن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إجلاء المواطنين الموجودين خارج البلاد

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إجلاء المواطنين الموجودين خارج البلاد الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الكويت لن تتخلى عن أي مواطن في أي مكان بالعالم.

وقال الجارالله، في تصريح مع التلفزيون الكويتي، إن "الخطط الموضوعة لعملية الإجلاء دقيقة وروعي فيها الالتزام براحة المواطنين بشكل تام وتحكم تلك الخطط المعايير التي وضعتها السلطات الصحية وقدرتها على استيعاب الإعداد القادمة من الخارج"، وذلك حسب وكالة الأنباءالكويتية"كونا".

وأضاف أن الوازرة، بدأت بالعمل على عودة المواطنين من الخارج منذ اليوم الأول للأزمة عبر تشكيل لجنة طوارئ بالوزارة قامت بتوجيه البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت إلى حصر أعداد المواطنين بالخارج.

وبسؤاله عن عدد المواطنين الذين عادوا إلى البلاد ضمن المرحلة الأولى للإجلاء، قال الجارالله إن المرحلة الأولى للإجلاء شملت 2710 مواطنين بواقع 15 رحلة من 11 دولة في الفترة من 25 إلى 29 مارس/ آذر الماضي.

وتأتي تصريحات الجار الله في ظل تقييد مفروض على حركة الطيران والسفر في أغلب مناطق العالم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الجمعة، تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 417 حالة.

كما أعلن وزير الصحة باسل الصباح، شفاء حالة واحدة من الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا، ليصل إجمالي من تم شفاؤهم حتى الآن 82 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.