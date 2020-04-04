سلطنة عمان تكشف حقيقة هروب عمالة وافدة من "مطرح"

كشفت سلطنة عمان، ظهر اليوم السبت، حقيقة هروب عمالة وافدة من ولاية "مطرح".

ونفى الحساب الرسمي لمتابعة مستجدات فيروس‎ كورونا في السلطنة، والمسمى بـ"عمان تواجه كورونا"، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمقطع فيديو بعنوان هروب عمالة وافدة من ولاية مطرح إلى خارجها.

لاصحة للمقطع المتداول بعنوان هروب عمالة وافدة من مطرح إلى خارجها.

المقطع يعود لفترة سابقة في سداب، ويوثق عودة عدد من الصيادين من البحر.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/wvW2n60jTM — (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 4, 2020

وأكد الحساب الذي يدار من قبل التواصل الحكومي العماني "عمان تواجه كورونا"، أن المقطع يعود لفترة سابقة في ولاية "سداب"، ويوثق عودة عدد من الصيادين من البحر.

ويشار إلى أن سلطنة عمان أعلنت الأربعاء الماضي فرض عزل صحي تام على ولاية مطرح، وذلك في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

فقد كشف أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة العماني، أن السبب وراء إغلاق ولاية مطرح أنها شهدت بداية ظهور حالات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير الصحة العماني إن الوضع الصحي في السلطنة "جيد نسبيا"، مقارنة مع الأوضاع في باقي دول العالم، متوقعا أن يزداد عدد الحالات المصابة على مستوى العالم وكذلك في السلطنة، مشيرا إلى أن السلطنة سجلت حتى الآن حالة وفاة واحدة، وهو معدل لا يكاد يذكر مقارنة مع المعدل العالمي.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، صباح اليوم السبت، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 277 حالة.

وكتبت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها عبر تويتر: "تعلن وزارة الصحة عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة منهم واحدة وفاة".