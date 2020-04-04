الجيش اليمني: مقتل 25 من "أنصار الله" في كمين بمحافظة مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل 25 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" وإصابة آخرين، في عملية بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، أن "الجيش اليمني استدرج مجاميع من الحوثيين إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح (غرب مأرب)".

وأضافت "أسفر الكمين عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش".

وأشارت إلى "استهداف مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات للحوثيين في أنحاء متفرّقة بجبهة صرواح، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

إلى ذلك، "ألحقت مدفعية الجيش اليمني، خسائر بشرية كبيرة بالحوثيين ودمرت تحصينات وآليات قتالية، إثر قصف شنته فجر اليوم، على تجمعات لعناصرهم في جبهات صرواح وهيلان"، حسب وكالة "سبأ".