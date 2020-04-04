الرئيس المكسيكي يوجه دعوة للسعودية بشأن أسعار النفط

وجه الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مساء اليوم السبت، دعوة إلى روسيا والسعودية.

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم السبت، بأن أوبرادور قد دعا كل من روسيا والسعودية للتوصل سريعا لاتفاق بينهما على أسعار النفط لتجنب تفاقم الأزمة.

وأشارت إلى أن المكسيك ودول أخرى شهدت انخفاضا هائلا في أسعار صادراتها النفطية في الأسابيع الماضية، نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في انخفاض حاد في الطلب، بينما لم تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط لاتفاق عن كيفية الاستجابة لذلك.

وقالت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نالي، أمس الجمعة، إن أسعار النفط لن تظل على هذا الانخفاض وإن انهيار الأسعار لا يبرر تغيرا في الاستراتيجية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد دعت، الخميس الماضي، إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديرا لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45% منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.