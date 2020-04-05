حالة وفاة ثانية في سلطنة عمان وارتفاع عدد الإصابات إلى 298

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى اثنتين، وتسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)

ووفقا للموقع الرسمية للوزارة على "تويتر"، ارتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 298 حالة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (٢١) إحدى وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩). وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٩٨) مائتين وثمان وتسعين حالة وعدد الوفيات حالتان (٢)#عمان_تواجه_كورونا #كوفيد١٩ #خليك_في_البيت pic.twitter.com/eko5PN0UVU — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 5, 2020

وبالنسبة لترتيب دول الخليج بين الدول العربية بعدد الإصابات بالفيروس، تأتي السعودية في المركز الأول، تليها الإمارات ثم قطر ثالثة، أما البحرين فهي في المركز الثامن عربيا، والكويت في الحادي عشر.

وتعتبر سلطنة عمان أقل الدول الخليجية بعدد الإصابات، في المركز الـ 13 عربيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبرى، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.