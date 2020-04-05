الجيش الليبي يؤكد مقتل 41 فردا من قوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الأحد، مقتل 41 فرداً من قوات حكومة الوفاق بمحاور وادي الربيع والمشروع جنوب العاصمة الليبية طرابلس خلال محاولة لقوات الوفاق التقدم لمراصد الجيش الليبي في تلك المناطق.

بنغازي - سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي في بيان صحفي إن "41 قتيلاً هو إجمالي قتلى مجموعات الحشد المليشياوي والمرتزقة (قوات حكومة الوفاق) بعد محاولة للتقدم لمراصد القوات المُسلحة بمحور وادي الربيع وجزء من محور المشروع".

وأضاف البيان إن "الوحدات العسكرية أبطال الكتيبة 128 مشاة قامت بالتصدي لهذا الهجوم الغادر بكل بسالة وألحقوا العدو خسائر كبيرة، ولاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين خلفهم جثث قتلاهم".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وفي وقت سابق، أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد وتدفق الأسلحة إلى ليبيا، بهدف إرساء السلام.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "الهدف الرئيس للعملية هو حظر ومنع توريد الأسلحة إلى ليبيا".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم، فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة وباء فيروس كورونا الذي انتشر إلى معظم الدول.