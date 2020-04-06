كشف سر رائحة الياسمين في هواء القاهرة

كشف أستاذ نباتات عطرية وطبية سر رائحة زهرة الياسمين التي انتشرت في هواء العاصمة المصرية القاهرة منذ أيام قليلة وشعر بها الكثير من المواطنين.

وصرح الدكتور حسام عواد، أستاذ النباتات العطرية، لموقع "صدى البلد"، بأن سبب الرائحة العطرية المنتشرة في شمال القاهرة ترجع لوجود منخفض جوي سطحي يجذب الهواء "رياح شمالية" شبه الساكن من الدلتا التي تزهر فيها أشجار البرتقال واليوسفي واليوسفي واللارنج وغيرها من الموالح.

وتابع عواد أن الموالح تزهر بها أزهار رائحتها متشابهة بحد كبير مع رائحة الياسمين لوجود زيت الطيار النفاذ بها، مؤكدا: "إنها المرة الأولى التي يشعر فيها الإنسان بهذه الرائحة بوضوح بسبب انتباه المواطنين هذا العام لحال الجو نظرا لجلوسهم بالمنزل لفترات أطول، وعدم وجود دراسة لتشغلهم عن رائحة الجو العليل، إضافة إلى أن حظر التجول المفروض قلل نسبة التلوث بالهواء".

ونوه إلى أن تلك الرائحة المنتشرة في سماء القاهرة ليست لها أي خطورة على المواطنين، بل بالعكس تزيد من انتعاشهم لأن زيت الطيار النفاذ يتم صناعة منه أجود وأنقى العطور.

وتابع قائلا: "في هذا التوقيت من كل عام تنتشر تلك الرائحة، ولكن لم يشعر بها أحد" ، مشيرا إلى أن تلك الرائحة ليس لها علاقة بالتعقيمات ضد فيروس كورونا كما يزعم البعض.

وبحسب أحدث إحصاء، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر 1173 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 78 حالة وفاة.