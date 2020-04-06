في ظل تفشي كورونا... قرار حكومي جزائري يحافظ على "كرامة المحتاجين"

أصدر رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، قراره، بمنع تصوير المحتاجين خلال تسليمهم الإعانات في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "النهار"، يهدف القرار إلى رفع الحرج عن المحتاجين كون التكافل الاجتماعي لا يحتاج إلى إشهار حزبي ولا سياسي ولا شعبي.

وأشار مؤيدون إلى أن الأديان السماوية تشدد على ضرورة السرية والكتمان عند الإحسان.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) بالبلاد إلى 1320 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 69 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 152 وفاة، بعد تسجيل 22 وفاة في آخر 24 ساعة، كما غادر 90 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 43 ولاية جزائرية إلى الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجول في عاصمة البلاد و9 ولايات أخرى من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة صباحا، في حين حظر التجول عبر البلاد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة سابعة صباحا.

وفي وقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.