أردوغان يعلن تحويل مطارات كبرى في البلاد إلى مستشفيات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له، اليوم الاثنين، تحويل مطار أتاتورك الدولي وجزء من مطار سنجاق تبه في إسطنبول إلى مستشفيين يشملان نحو ألف غرفة.

وبحسب وكالة "الأناضول" فقد أشار أردوغان إلى أن المطارات ستدخل الخدمة خلال 45 يوما، وأن الولايات التركية بدأت بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا عن طريق الطلب الإلكتروني، ويمنع بيعها بالمال.

#عاجل | أردوغان: بدأت ولاياتنا توزيع الكمامات مجانا على جميع المواطنين الذين يطلبونها إلكترونيا، وممنوع بيعها بالمال — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 6, 2020

وأشار أردوغان إلى عزم أنقرة تخفيض حركة التنقل إلى أدنى مستوى عبر إبقاء كافة المواطنين في المنازل باستثناء العاملين والموظفين.

واعتبر أردوغان أن تركيا في وضع "جيد جدا فيما يخص تأمين المستلزمات سواء الصحية أو مواد الغذاء والنظافة ومختلف الحاجيات الضرورية" وأن المؤسسات الصحية لا تواجه "أي مشاكل في التشخيص أو العلاج في مستشفياتنا".

#عاجل | أردوغان: بعد كورونا لن يكون أي شيئ في العالم كما كان عليه من قبل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 6, 2020

وقال: نمتلك الروح المعنوية والتصميم وليس الإمكانات فحسب" للتغلب على هذا الوباء.

ونوه أردوغان إلى أنه "بتخطينا الـ 20 ألف اختبار يوميا، نكون قد تجاوزنا عتبة مهمة في مكافحة كورونا".

وبين أردوغان إلى أن الحكومة أوصلت المساعدات "إلى مليونين و300 ألف أسرة إضافية متضررة من كورونا"، وأن حجم التبرعات في حسابات "حملة التضامن الوطني" بلغ مليارا و500 مليون ليرة تركية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.