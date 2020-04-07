رد سعودي قوي على حمد بن جاسم بعد تغريدة "شامتة" في المملكة

تعرض رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، إلى رد فعل قوي من قبل أمير سعودي بسبب تغريدة نشرها، ألمح في محتواها إلى وجود نقص في بعض المواد الغذائية بأسواق السعودية.

رد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على رئيس الوزراء القطري الأسبق، بالقول: "ليس عندنا بحمدالله نقص في أي مواد غذائية.. أما الشماتة والتندر والتذكر فنتذكر ماورد بصوتك في التسجيل مع القذافي وقولك عن مخططكم نصا: إذا تقسمت السعودية فسيموت أهل نجد من الجوع".

وأضاف الأمير السعودي قائلا: "يا حمد عدد المصابين بكورونا في قطر نسبة لعدد السكان يعتبر الأكبر في العالم .. فخليك في البيت وفحالك"، على حد تعبيره.

— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 6, 2020

وكتب ابن جاسم عبر صفحته بموقع تويتر: "إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله. رغم اننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه".

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 6, 2020

وكان مغردون قد تداولوا أنباء عن نقص بالمواد الغذائية في السعودية في ظل جائحة كورونا، وعلى رأسها "البيض"، وهو ما نفاه عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين على موقع تويتر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523 مصابا، لافتة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل المجموع إلى 38 حالة وفاة.