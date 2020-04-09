إسرائيل تواصل العمل في خطوة جديدة تجاه لبنان

كشفت قناة عبرية، أمس الأربعاء، النقاب عن خطوة إسرائيلية جديدة تجاه لبنان.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، أنه رغم أزمة تفشي كورونا، فإن العمل مستمر ومتواصل هذه الأيام لإتمام الحاجز الأسمنتي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية لمنع حدوث أي تسلل أو هجمات من قبل "حزب الله" اللبناني إلى إسرائيل.

N12 – המכשול בגבול לבנון – תמונת מצב https://t.co/uza682Cjt3 pic.twitter.com/FzdFL5FOGu — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) April 8, 2020

وأفادت القناة العبرية بأن الخطوة الإسرائيلية تتعلق ببناء جدار أسمنتي مع سياج، وعليه وسائل مراقبة متطورة، حيث انتهت إسرائيل من بناء جزء من الجدار بطول 15 كلم على الحدود بين إسرائيل ولبنان، التي تصل لنحو 140 كلم.

سبق أن وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص ميزانية لـ15 كلم فقط، أما في المسافة الباقية، وهي الـ125 كلم المتبقية سيبقى السياج القديم الذي تم العمل على إصلاحه في كثير من الأماكن التي تحتاج لذلك.

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد سبق وهدد إسرائيل باختراق الحدود واحتلال أجزاء من منطقة الجليل في الشمال الإسرائيلي.