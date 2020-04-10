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11:27 GMT10 أبريل/ نيسان 2020
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    عمليات إخلاء وتعقيم الكعبة المشرفة في السعودية

    ذبح الحجاج وسرقة كسوة الكعبة... 8 وقائع تاريخية ألغي فيها موسم الحج

    © REUTERS / Amr Nabil
    العالم العربي
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    زادت احتمالات إلغاء موسم الحج للعام الجاري مع مطالبة السلطات في المملكة العربية السعودية للمسلمين بتأجيل خطط الحج إلى حين السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يشهد موسم الحج السنوي، المقرر انطلاقه هذا العام نهاية شهر يوليو/ تموز، توافد ملايين المسلمين إلى مكة لأداء سلسلة من الشعائر، من بينها الطواف حول الكعبة.

    يقول المؤرخون إنه تم إلغاء موسم الحج 40 مرة على الأقل في الماضي، وشملت أسباب إلغائه هجمات ومعارك سياسية وتفشي الطاعون والكوليرا والفيضانات وارتفاع التكاليف وسوء الأحوال الجوية؛ نسنتعرض 8 من وقائع إلغاء الحج فيما يلي، حسبما ذكرها موقع "خليج تايمز".

    تعليق الحج لمدة 10 سنوات

    وقع ذلك في الفترة 930-940 م / 316-326 هـ: حيث قادت طائفة تسمى بالقرامطة، تعتبر الحج من الطقوس الوثنية، قادوا هجوما وذبحوا ما يصل إلى 30 ألف حاج أعزل، حتى أن بئر زمزم ملئ بالجثث، كما دمروا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود المقدس، الذي يعتقد أنه حجر من الجنة.

    الخلافات السياسية توقف الحج لمدة 5 سنوات

    في الفترة  1260 – 1256 م / 654-658 هـ: خلال تلك الفترة لم يستطع عموم المسلمين من مختلف أنحاء العالم الحج واقتصر الحج فقط على سكان أرض الحجاز في المملكة العربية السعودية.

    تفشي الطاعون بين الآلاف

    في سنة 967 م / 357 هـ: التي شهدت تعليق الحج بسبب تفشي وباء الطاعون إذ أودى بحياة الآلاف من البشر والحيوانات.

    ارتفاع تكاليف الحج

    في سنة 1000 ميلادية / 390 هـ: لم يستطع الحجاج في مصر أداء مناسك الحج بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالسفر، وتكررت الواقعة للسبب ذاته عام حدث ذلك مرة أخرى عام 1028 م / 419 هـ.

    النزاعات السياسية

    في سنتي 885 و1001 م / 272 و 392 هـ: تم تعليق الحج في العراق والشام بسبب الخلافات السياسية والحروب الداخلية.

    الطرق غير الآمنة

    في عام 1013 م / 403 هـ : تم وقف توافد الحجاج من العراق وخراسان بسبب الطرق غير الآمنة والاشتباكات السياسية.

    الطقس السيئ

    في سنة 1026 م / 417 هـ: تم منع توافد الحجاج من العراق بسبب الطقس المتجمد والفيضانات.

    سرقة كسوة الكعبة

    في سنة: 1925 م / 1344 هـ: لم يتمكن أي حاج من مصر من أداء المناسك بسبب هجوم وقع على قافلة كانت تنقل كسوة الكعبة المهداة في ذلك الوقت من مصر إلى السعودية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, الحج
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    يقوم ضباط الشرطة، سودهاكار يادار، بدورية بينما يقود المخترع (من الداخل) سيارته المصممة على شكل فيروس كورونا على طريق، بهدف حملة توعوية، أثناء الإغلاق الوطني التام فرضته الحكومة كإجراء وقائي لمنع تفشي مرض الفيروس التاجي كوفيد-19، في حيدر آباد، الهند 8 أبريل 2020.
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