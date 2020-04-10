ذبح الحجاج وسرقة كسوة الكعبة... 8 وقائع تاريخية ألغي فيها موسم الحج

زادت احتمالات إلغاء موسم الحج للعام الجاري مع مطالبة السلطات في المملكة العربية السعودية للمسلمين بتأجيل خطط الحج إلى حين السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يشهد موسم الحج السنوي، المقرر انطلاقه هذا العام نهاية شهر يوليو/ تموز، توافد ملايين المسلمين إلى مكة لأداء سلسلة من الشعائر، من بينها الطواف حول الكعبة.

يقول المؤرخون إنه تم إلغاء موسم الحج 40 مرة على الأقل في الماضي، وشملت أسباب إلغائه هجمات ومعارك سياسية وتفشي الطاعون والكوليرا والفيضانات وارتفاع التكاليف وسوء الأحوال الجوية؛ نسنتعرض 8 من وقائع إلغاء الحج فيما يلي، حسبما ذكرها موقع "خليج تايمز".

صورة نادرة للكعبة المشرفة التقطت في العهد العثماني. pic.twitter.com/5IvIYQHeFx — د طلال الجويعد العازمي (@Talal_aljwead) January 15, 2019

تعليق الحج لمدة 10 سنوات

وقع ذلك في الفترة 930-940 م / 316-326 هـ: حيث قادت طائفة تسمى بالقرامطة، تعتبر الحج من الطقوس الوثنية، قادوا هجوما وذبحوا ما يصل إلى 30 ألف حاج أعزل، حتى أن بئر زمزم ملئ بالجثث، كما دمروا الكعبة وسرقوا الحجر الأسود المقدس، الذي يعتقد أنه حجر من الجنة.

الخلافات السياسية توقف الحج لمدة 5 سنوات

في الفترة 1260 – 1256 م / 654-658 هـ: خلال تلك الفترة لم يستطع عموم المسلمين من مختلف أنحاء العالم الحج واقتصر الحج فقط على سكان أرض الحجاز في المملكة العربية السعودية.

تفشي الطاعون بين الآلاف

في سنة 967 م / 357 هـ: التي شهدت تعليق الحج بسبب تفشي وباء الطاعون إذ أودى بحياة الآلاف من البشر والحيوانات.

صورة / نادرة للكعبة عام 1910. pic.twitter.com/BWGPrRcaUG — المجلس (@Almajlliss) September 13, 2015

ارتفاع تكاليف الحج

في سنة 1000 ميلادية / 390 هـ: لم يستطع الحجاج في مصر أداء مناسك الحج بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالسفر، وتكررت الواقعة للسبب ذاته عام حدث ذلك مرة أخرى عام 1028 م / 419 هـ.

النزاعات السياسية

في سنتي 885 و1001 م / 272 و 392 هـ: تم تعليق الحج في العراق والشام بسبب الخلافات السياسية والحروب الداخلية.

الطرق غير الآمنة

في عام 1013 م / 403 هـ : تم وقف توافد الحجاج من العراق وخراسان بسبب الطرق غير الآمنة والاشتباكات السياسية.

صورة نادرة للكعبة عام ١٩٤١ خلال فيضان مكة! pic.twitter.com/9FldZP3Xqv — معلومات لا تهمك (كود نون AR64) (@Uberarabic) May 16, 2017

الطقس السيئ

في سنة 1026 م / 417 هـ: تم منع توافد الحجاج من العراق بسبب الطقس المتجمد والفيضانات.

سرقة كسوة الكعبة

في سنة: 1925 م / 1344 هـ: لم يتمكن أي حاج من مصر من أداء المناسك بسبب هجوم وقع على قافلة كانت تنقل كسوة الكعبة المهداة في ذلك الوقت من مصر إلى السعودية.