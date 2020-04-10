أخبار سارة من العراق رغم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا... صور

بالرغم من إعلان وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 47 إصابة جديدة بوباء " كوفيد 19"، إلا أن عدة مخافظات عراقية شهدت أخبارا سارة اليوم.

أولى الأخبار هي تماثل مسؤول في شرطة محافظة النجف، مدير قسم مكافحة المتفجرات المقدم محمد كريم كاظم، للشفاء التام من فيروس كورونا.

وثاني الأخبار هو إجراء قسم النسائية والتوليد في مدينة الطب في بغداد ثلاث عمليات قيصرية لحوامل مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتعامل مع هذه الحالات وإجراء العملية لغرض إنقاذ حياة الأم والطفل.

فيما شهدت مستشفى البصرة التعليمي عملية ولادة لطفل يشتبه إصابة والدته بفيروس كورونا، حيث نجح فريق طبي متميز بأجراء ولادة طبيعية لمريضة حامل في الشهر الثامن لديها أعراض اشتباه إصابتها بكورونا وفق الفحص السريري والمفراس.

وثالث الأخبار السارة هو نجاح كادر طبي عراقي من استئصال ورم سرطاني من ذراع صبي مصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الجمعة، تسجيل 47 إصابة جديدة بوباء "كوفيد 19" ووفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 1279 إصابة وإجمالي الوفيات 70 .

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.