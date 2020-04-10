السعودية تخفض أسعار البنزين في الداخل

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، مساء اليوم الجمعة 10 أبريل/نيسان، تخفيض أسعار بنزين التجزئة.

وأشارت أرامكو في بيان منشور على الموقع الرسمي الخاص بها، إن الأسعار الجديدة للبنزين، تأتي ضمن النشرة الشهرية لمراجعة أسعار الوقود في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ومن المقرر أن تبدأ أرامكو تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من غدا السبت 11 أبريل.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 1.47 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 91: 1.31 ريال سعودي لكل لتر.

وقالت أرامكو إن الأسعار المحلية للبنزين في الأسواق السعودية، قابلة للتغيير، وفقا لتغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

وكانت أرامكو قد سعرت لتر بنزين 91 في شهر مارس/آذار الماضي بـ1.55 ريال لكل لتر بنزين، وبنزين 95 بـ2.05 ريال لكل لتر بنزين.