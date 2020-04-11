شاهد ماذا يفعل الجيش المصري في القاهرة والإسكندرية... فيديو وصور

وقال الجيش المصري في بيان اليوم السبت، إنه "فى إطار خطة القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين لعدم تعطيل الحركة المرورية".

وأضاف: "شملت أعمال التعقيم والتطهير المرافق الحيوية والمصالح الحكومية التى يتردد عليها عدد كبير من المواطنين يومياً وذلك من خلال أطقم التطهير المحمولة التى عملت على تطهير كافة الأسطح المحتمل نقل الفيروس من خلالها للمواطنين، وعربات التعقيم المتحركة المخصصة لأعمال تعقيم وتطهير واجهات المبانى والأرصفة".

وتابع: "وقامت عناصر الحرب الكيميائية للمنطقة الشمالية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والمنشآت العامة بمحافظة الإسكندرية، ومحطات السكك الحديدية بالإسكندرية حيث أنها مقصداً للعديد من المسافرين لجميع محافظات الجمهورية".

وأشار البيان إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية منذ بداية الأزمة على تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بأعمال التطهير لأكبر قدر ممكن من المنشآت والأماكن الحيوية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تم تسجيله في مصر حتى مساء الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30% منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.