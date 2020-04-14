الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية بالعاصمة طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي على موقع تويتر، أن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة امعيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة".

وفي وقت سابق أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، أن الدفاعات الجوية قامت بإسقاط طائرتين تركيتين من دون طيار قرب مدينة ترهونة والعزيزية غربي البلاد تابعة لقوات حكومة الوفاق.

#ليبيا

منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية ، وتقوم بإسقاطها في جنوب العاصمة .#شعبة_الاعلام_الحربي — شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) April 14, 2020

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، وتعد الطائرات المسيرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها قوات الوفاق في معاركها مع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.