عزل قضاء بالكامل جنوبي العراق لتسجيله نسبة عالية من الإصابات بكورونا

قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة عزل قضاء المدينة بالكامل بعد تسجيله نسبة عالية من الإصابات بكورونا، فيما أشارت الحكومة المحلية إلى عدم التزام بعض المواطنين بقرار حظر التجوال الصحي.

ويعتبر قضاء المدينة أول الأقضية التي تم عزلها تماما عن مركز المحافظة بحسب توجيهات خلية الأزمة بعد أن ظهر فيها عدد كبير من الإصابات الجديدة فيما توجهت فرق البصرة الصحية بحملة بحث وتحري واستكملت فحص 700 مواطن من أبناء القضاء. وفقا لـ "السومرية نيوز".

فيما أعلنت دائرة صحة البصرة عن قيام فرق الاستجابة السريعة في قطاع شط القرنة للرعاية الصحية الأولية وبالتعاون مع مستشفى القرنة العام بسحب نماذج من الملامسين للمصابين بمرض فايروس كورونا في المناطق التي ظهرت فيها إصابات.

وذكر إعلام دائرة صحة البصرة أن عدد النماذج التي تم سحبها 104 نماذج مسحات من الأنف والبلعوم للملامسين حيث تم خلال المسح الميداني حث الملامسين على لبس الكفوف والكمامات والالتزام بالحجر المنزلي لحين ظهور نتائج الفحص.

واتخذت محافظة البصرة جنوبي العراق قرارا يقضي بفرض حظر للتجوال، على خلفية تفشي فيروس كورونا.