قوات الأمن السعودية تواصل ملاحقتها لصالونات الحلاقة المنزلية... فيديو وصور

ضبطت بلدية محافظة صامطة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية مقيمين بعد مخالفتهما قرار إغلاق صالونات الحلاقة، واتخاذهما من سكنهما مقرا لاستقبال الزبائن، وذلك في مداهمة تفتيشية.
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 13, 2020
شاهد حلاق مخالف يستقبل زبائنه في منزله.. والجهات الأمنية تتدخل#فيروس_كورونا pic.twitter.com/FvLsqqWbz0
وأحيل الحلاقان للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
#شرطة_صامطه: القبض على عمالة حولت مقر سكنها لموقع حلاقة واستقبال الزبائن pic.twitter.com/6B4svMZWvG— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 13, 2020
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بإغلاق صالونات الحلاقة في أغلب دول العالم، خوفا من انتقال الفيروس بسبب تقارب الأفراد أثناء عملية الحلاقة، ما أرغم الكثيرين على القيام بالحلاقة المنزلية، برغم مخاطرها ونتائجها السيئة.
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