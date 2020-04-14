تسجيل
12:02 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    الحكومة السورية تستنجد بالمدارس المهنية لتلبية الطلب على الكمامات، في ظل انتشار كورونا في سوريا

    رغم الحصار... شركة سورية تصنع دواء معتمدا لـ "كورونا" وتطرحه بأسعار زهيدة

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104508/77/1045087729_0:161:3067:1886_1200x675_80_0_0_bd8fa4773bc6265010cc91360f33aaae.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004141045164460-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A9/

    لم تمنع العقوبات الغربية والحصار الإقتصادي شركات الأدوية السورية من الإسراع في تبني تصنيع دواء (هيدروكسيل الكلوركين)، المعتمد حاليا ضمن بروتوكولات الاستشفاء الخاصة بفيروس "كورونا".

    وبدأت شركة (ميغا فارما)، وهي واحدة من 96 مصنعا للأدوية تعمل في السوق السورية، بإنتاج كميات كبيرة من أدوية (هيروكسين كلوركين).

    وقالت مصادر الشركة لـ "سبوتنيك" أن الحصار والعقوبات االغربية على سوريا حالت دون حصول الشركات السورية على المواد الفعالة في تصنيع دواء (هيدروكسيل الكلوركين)، إلا أن الشركة استطاعت استجرارها  في 2019 من جمهورية الصين الشعبية لاستخدامها في إنتاج أدوية علاجية لعدة أمراض، قبل أن تتحول اليوم إلى علاج معتمد عالمياً للتخفيف من أعراض "كورونا".

    وحول عمليات التصنيع، قال الدكتور علي كحيلة من الفريق العلمي في (ميغا فارما) لمراسل "سبوتنيك": "حصلنا على المواد الأولية في العام الماضي نتيجة حاجة السوق السورية لهذه المادة التي تدخل في علاج مجموعة من الأمراض، وهو لم يكن حينها متوافرا إلا في السوق السوداء، إلا أنه ونتيجة انتشار وباء (كورونا) واعتماد هذا الدواء ضمن البروتوكول المثبت في التعاطي مع الوباء، تم العمل على إنتاجه بكميات كبيرة محليا لتغطية حاجة السوق المحلية.

    وأكد الدكتور كحيلة أن كميات المادة الأساسية للدواء متوافرة في الشركة بشكل كبير وتتيح إنتاج كميات فائضة عن الاحتياج المتوقع للسوق المحلية من المادة الدوائية، مشيرا إلى أن للمستحضر استعمالات كثيرة أخرى وخاصة لمداواة بعض الأمراض المزمنة مثل "الروماتيزم المعند، المناعة الذاتية، الذئبة الحمامية).

    وبين الدكتور كحيلة أن مكونات الدواء معروفة علمياً باسم (هيدروكسيل الكلوركين)، وهي مشتقة من أوراق أشجار الكينا وأن أغلب الدول لجأت إليها كحل متوافر لمواجهة وباء كورونا، مشيرا إلى أن أغلب البروتوكولات العالمية اعتمدت على تأثيره المثبت علمياً في بروتوكولاته العلاجية.

    وطمأن الطبيب المشارك السوريين بأن الدواء أصبح متوفرا في أراضي الجمهورية العربية السورية وأن كل مريض بحاجة إليه يمكنه الحصول عليه، مؤكدا وفرة الكميات في المعمل، والاستعداد التام لنقله إلى وزارة الصحة وتزويد المشافي والمراكز الطبية والصيدليات به.

    وطالب كحيلة كل طالبي الدواء ممن يقومون بشرائه من الأسواق الخارجية بأسعار باهظة، التوقف فورا عن ذلك، والبدء باستجراره من السوق المحلية.

    من جهته، قال رأفت النقري، مدير عام شركة (ميغا فارما)، لـ "سبوتنيك" أن الشركة على استعداد لتلبية احتياجات الدول المجاورة من الدواء نظرا لتوافر كميات كبيرة من مخزون مواده الأولية الفعالة التي تم استيرادها سابقا.

    وأشار النقري إلى أن الأسعار المحلية للدواء ستكون زهيدة بشكل كبير، وتصل إلى ثلث سعر مثيلاتها للدواء المستورد، وذلك وفق دراسات وزارة الصحة.

    وتعمل في السوق السورية 96 شركة لإنتاج الأدوية، تغطي منتجاتها 93% من حاجة السوق المحلية وتصدر مئات الأصناف إلى الخارج.

    وخلال السنوات الأخيرة، خرج 19 معملا من الخدمة قبل أن يتم إعادتها إلى الانتاج مؤخرا.

    وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم افتتاح مصنع "مينا فارما" المتخصص بصناعة الأدوية الكيماوية المضادة للأورام السرطانية بخبرات محلية.

    ويعد مينا فارما الأول من نوعه في سوريا والعالم العربي، وتتضمن خطته الانتاجية توفير حاجة السوق الدوائي السوري والدول المجاورة من الأدوية المضادة للأورام، بقدرة إنتاجية تصل إلى 6000 (فيال) في الساعة الواحدة من خط السوائل العقيم و12000 مضغوطة في الساعة من خط المضغوطات".

    وأسهمت الإجراءات الإحترازية في الحد من إنتشار وباء كورونا،  لتنحصر معظم الإصابات في العاصمة دمشق وهي تخضع للبروتوكول العلاجي ولمراقبة طبية دقيقة وقد شفي عدد من المصابين خلال الأيام الأخيرة.

    انظر أيضا:

    في الشهر الرابع لظهوره... سوريا تواصل بمفردها كسر هجوم كورونا بنجاح
    روسيا تكشف عن الأماكن الأكثر خطورة لتفشي "كورونا" في سوريا
    أمريكا تستغل "كورونا" ضد سوريا
    سوريا تطلب مساعدة روسيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد
    الكلمات الدلالية:
    سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    علماء آثار مصريون يرتدون الكمامات الحماية من عدوى كورونا، خلال ترميم التابوت الذهبي للفرعون توت عنخ آمون (الذي حكم بين 1342 إلى 1325 ق.م.) في معمل الترميم بالمتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.
    رمسيس الثاني وتوت عنخ آمون في "عهد كورونا"
    احتلال الأراضي باسم كورونا
    بينما لا أحد يرى
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك