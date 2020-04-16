العراق يتكفل بإعادة جثامين 3 مواطنين وافتهم المنية في الخارج... صور

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن وصول جثامين المواطنين العراقيين الذين وافتهم المنية في مدينة دلهي الهندية إلى محطة مطار بغداد الدولي والبالغ عددهم ثلاثة مواطنين.

وبينت الوزارة في بيانها على "فيسبوك" "تم نقل الجثامين بعد استكمال كافة الإجراءات والموافقات الرسمية بالتنسيق مع مكتب الخطوط الجوية العراقية والسفارة العراقية في دلهي لإعادتهم إلى أرض الوطن على متن طائرة الناقل الوطني من طراز B737-800/YI-ASI حيث كان في استقبال الجثامين فريق متخصص من وزارة الصحة وملاكات الشركة واتخذت كامل الإجراءات المعتمدة عالمياً للتعامل مع الجثامين بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى قبل تسليمهم إلى ذويهم".

وتابعت الوزارة أن ملف إجلاء المواطنين العراقيين المتواجدين في الخارج يحظى باهتمام كبير من قبل وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي الذي يشرف بشكل مباشر على المرحلة الثانية للاجلاء.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد .

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.