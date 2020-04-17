خبير سياسي تركي: أنقرة مضطرة لحماية حدودها بسبب عجز الحكومة العراقية

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور أحمد أويصال، إن هناك نشاطا للتنظيم الإرهابي لحزب العمال الكردستاني وهو يعتبر طرفا إرهابيا دوليا حيث ينشط على حدود العراق.

وأضاف أويصال، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "الحكومة العراقية عاجزة عن اتخاذ تدابير لمنع النشاط الإرهابي الذي يشن هجماته على المناطق التركية ونقاط الشرطة التابعة للأخيرة، علما بأن هذا يتكرر كثيرا وبالتالي فكلما تنشط الأعمال الإرهابية تتدخل تركيا وتتخذ التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي ومنع هذه الأنشطة الإرهابية على حدودها".

وأكد أويصال أن "تركيا لديها علاقة طيبة مع الأكراد كما أن تركيا لديها أكثر عدد للأكراد في الداخل وهم يعيشون كمواطنين داخل البلاد، لكن تنظيم مثل تنظيم حزب العمال الكردستاني وغيره من تنظيمات مختلفة تنشط على الحدود ويقومون بتهريب الأموال والأسلحة لا بد من محاربتها والقضاء عليها وبالتالي تضطر تركيا للدفاع عن أمنها وحدودها من هؤلاء الإرهابيين".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد استدعت السفير التركي لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على اختراق الأجواء العراقية بواسطة طائرة مسيرة تركية مسلحة استهدفت مخيما للعوائل الأكراد الأتراك شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان إن وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن مقتل امرأتين في مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين، وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني التي تعتبره منظمة ارهابية يتمركزون فيه.

واستنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق اليوم، قيام طائرات تركية باختراق الأجواء العراقية، صباح أمس، واستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور، مؤكدة أن اختراق الأجواء العراقية ينتهك سيادة البلاد.

وقالت القيادة في بيان لها: "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء، واستهدف مخيماً للاجئين قرب مخمور"، مضيفة أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".