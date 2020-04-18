حصيلة هجمات إرهابية استهدفت شرقي العراق

جرح 11 شخص بينهم ضباط، ومقاتلين من القوات العراقية، اليوم السبت، 18 نيسان/إبريل، إثر هجمات إرهابية استهدفت محافظة ديالى، شرقي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيانين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن عبوة ناسفة ، انفجرت في "قرية خرنابات بناحية العبارة في محافظة ديالى، شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح.

وأضافت الخلية، أن مدنيين اثنين، جرحا إثر انفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية في قرية منهل بناحية كنعان التابعة لقضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، شمالي العاصمة بغداد.

وجرح مقاتلين اثنين، من القوات الأمنية، بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية استهدف خلاله نقطة تابعة للفرقة الخامسة في منطقة الزهاوي بقضاء بعقوبة أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إصابة اثنين من الضباط، وجرح أربعة مقاتلين بانفجار منزل مفخخ بالعبوات، خلال عملية تفتيش في منطقة الخيلانية، والتي نفذتها قوة ضمن قيادة عمليات ديالى.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان، الجمعة، 3 أبريل الجاري، إن قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية الأول و20، و23، فضلا عن المديريات والمعاونيات التابعة للحشد وهي كل من العمليات، الطبابة، الهندسة، المتفجرات، اللوجستي، مقاومة الدروع، والإعلام، شاركت بتنفيذ عملية في منطقة النفط خانة جنوب خانقين شرقي ديالى.

ونوهت الهيئة، إلى أن "العملية تهدف للقضاء على فلول داعش في تلك المنطقة وتأمينها بالكامل".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".