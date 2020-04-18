جوا وبرا... العراق يعيد مواطنيه العالقين في مصر والكويت

سيرت رحلتان استثنائيتان، برا وجوا، من الكويت، ومصر، اليوم السبت، 18 نيسان/إبريل، لإعادة أكثر من 350 مسافرا عراقيا عالقا، إلى وطنهم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، مغادرة الرحلة الاستثنائية لهذا اليوم من القاهرة إلى بغداد، وعلى متنها نحو (216) كانت قد سيرتها سفارتنا لإجلاء العراقـيين العالقين في مصر.

وأكد الصحاف، أن سفارة جمهورية العراق لدى الكويت تسير رحلة استثنائية عن طريق البر، وعددهم (151) مسافر.

واستطاع العراق، من خلال التنسيق المشترك بين وزارتي النقل، والخارجية، والسفارات، وخلية الأزمة، إعادة أكثر من 4 آلاف مسافر عراقي عالق في مختلف دول الخارج منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي، وحتى الآن.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.