جوا وبرا... العراق يعيد مواطنيه العالقين في مصر والكويت

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، مغادرة الرحلة الاستثنائية لهذا اليوم من القاهرة إلى بغداد، وعلى متنها نحو (216) كانت قد سيرتها سفارتنا لإجلاء العراقـيين العالقين في مصر.
وأكد الصحاف، أن سفارة جمهورية العراق لدى الكويت تسير رحلة استثنائية عن طريق البر، وعددهم (151) مسافر.
سفارة جمهوريّة #العراق لدى #الكويت تُسيِّر رحلة برّية استثنائيّة لإعادة #العراقيّين العالقين في #الكويت وعددهم (151) #عراقيّاً. https://t.co/3B2QsHxGew— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 18, 2020
واستطاع العراق، من خلال التنسيق المشترك بين وزارتي النقل، والخارجية، والسفارات، وخلية الأزمة، إعادة أكثر من 4 آلاف مسافر عراقي عالق في مختلف دول الخارج منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي، وحتى الآن.
سفارة جمهوريّة #العراق لدى #القاهرة تُسيِّر رحلة استثنائية باتجاه #بغداد. وعلى متنها نحو (216) مُسافِر من #العراقيّين العالقين في #مصر؛ بسبب إجراءات الحظر الوقائيّ من انتشار وباء #كورونا المستجد. https://t.co/o2PoHiY5IM— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 18, 2020
يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.
Foreign Ministry Official Spokesman— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 18, 2020
@DrAhmedalshaf
The extraordinary flight departed from #Cairo to #Baghdad with (216) passengers on board operated by our embassy to evacuate #Iraqis stranded in #Egypt. pic.twitter.com/FpYTwUOGp1
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