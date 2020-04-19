السلطات العراقية تعلن اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في "داعش"

أعلنت فرقة الرد السريع العراقية، اليوم الاحد، عن اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في "داعش" بعملية نوعية في قضاء داقوق بكركوك.

وقال المكتب الاعلامي لفرقة الرد السريع في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تم اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك على يد قيادة فرقة الرد السريع".

وأضاف البيان أن العملية "تمت بالتعاون مع جهاز الامن الوطني"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "السومرية" العراقة.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن مقتل 23 من عناصر تنظيم " داعش" الإرهابي، وعنصر من قوات الأمن العراقية وإصابة 4 آخرين، بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان: "إلحاقاً بالخبر الخاص بالعملية الأمنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتحديدا في وادي الشام، والتي عثرت خلالها على وكر للإرهابيين، وجرى اشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسنادا رائعا في دك هذا الوكر، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، لافتة إلى أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربات إسنادًا للقوات الأمنية".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".