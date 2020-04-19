الأوقاف المصرية تعفي المتحدث باسمها من منصبه بعد تصريحات عن فتح المساجد في رمضان

أعفى وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم الأحد، من منصبه بعد تصريحاته بشأن فتح المساجد في رمضان.

وقال مختار جمعة في تصريحات نقلها موقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية الرسمية، إن المتحدث باسم الأوقاف، أحمد القاضي، أدلى بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها .

كان القاضي قال في تصريحات سابقة، أن الأوقاف تدرس مقترحا لفتح المساجد في شهر رمضان للأئمة فقط، لإقامة صلاة التراويح دون مصلين.

واعتبر وزير الأوقاف المصري، أن المقترحات التي تحدثها عن القاضي غير مدروسة وليست من شأنه.

وأكد محمد مختار جمعة، أنه لن يتم رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وأوضح، أن ذلك مراعاة للمصلحة الشرعية من أجل الحفاظ على النفس البشرية، وهو ما تعتبره الوزارة منطلقا أصيلا في كل ما تتخذه من قرارات.



وشدد مختار جمعة، لن تكون هناك تراويح في المساجد سواء لا بمصلين ولا بدون مصلين، مضيفا، "الساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم، تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة، إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها و239 حالة وفاة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون و394 ألف حالة والوفيات 165 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 611 ألف حالة.

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 4636 وفاة.

بينما انتشر الفيروس كالنار في الهشيم بدول مثل: الولايات المتحدة (755 ألف إصابة، 40 ألف وفاة)، إيطاليا (197 ألف إصابة، 23 ألف وفاة)، وإسبانيا (196 ألف إصابة، 20500 وفاة)، وفقا لموقع "جونز هوبكنز" المتخصص في إحصائيات إصابة الفيروس حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.