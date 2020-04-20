أول محافظة عراقية تستعد للاحتفال بالانتصار على فيروس كورونا

تستعد محافظة عراقية لإحياء مراسم "الانتصار على فيروس كورونا المستجد"، بعد اقتراب خلو المحافظة من الإصابات بشكل كامل.

وبحسب ما نشرته "السومرية نيوز"، سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في إقليم كردستان 15 حالة إصابة تماثلت 12 منها للشفاء.

وأعلنت المحافظة عن "مراسم الانتصار" التي ستبدأ عند الساعة العاشرة ليل الأربعاء المقبل، وتبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق عن المدينة تزامنا مع وقوف السكان على شرفات وأسطح المنازل لإشعال الشموع مع دق أجراس الكنائس وإطلاق التكبيرات في المساجد.

وستطلق المفرقعات النارية من أعلى جبل زاوه الواقع جنوب شرق المدينة.

وتشارك في الاحتفالات سيارات الشرطة التي ستجول الشوارع، كما سيتم إعداد أغنية خاصة بهذه المناسبة مستمدة من الفلكلور الدهوكي.

وبلغ المجموع الكلي للمصابين في الإقليم 337، 169 في محافظة أربيل و131 في محافظة السليمانية و22 في محافظة حلبجة و15 في دهوك.

وبلغ مجموع حالات الشفاء لمصابي فيروس كورونا، 270 كما أن هناك 63 مصابا قيد العلاج.