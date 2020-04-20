مصر تعلن عن استخدام تقنيتين جديدتين في علاج إصابات فيروس كورونا

كشف مستشار الرئيس المصري، لشؤون الصحة، الدكتور عوض تاج الدين، عن بدء استخدام تقنية بلازما المتعافين في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد بمصر.

وقال تاج الدين خلال تصريحات تلفزيونية، "مصر بدأت في استخدام تقنية علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بالبلازما "بلازما الدم". مؤكدا أن ذلك يكون عن طريق بروتوكول معين، وفقا لموقع صحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية.

وأكد مستشار السيسي، أن تلك التجربة تم استخدامها في الصين وأثبتت نجاحها، إلى، أن بروتوكول علاج المرضى بالبلازما سيكون للحالات الشديدة، حيث تحوي البلازما الأجسام المضادة للفيروس.

وأوضح تاج الدين أن مصر أيضا بدأت في استخدام دواء ياباني في علاج المرضى، منوها أن مصر تستخدم كل الأدوية المجربة عالميا لمكافحة الفيروس.

وشدد مستشار السيسي، أن الإصابات في مصر مازالت في مرحلة تصاعدية، ولم نصل إلى مرحلة سلبية، ونتمنى الاستمرار في الوضع الحالي".

وسجلت مصر 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، حيث وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و 250 حالة وفاة".