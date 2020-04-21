كيف يتعامل الملك سلمان وولي عهده مع الوباء الخطير

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يتوانيان أبدا عن الدعم لكل ما يساهم في صحة المواطن.

وأوضح الوزير أن الملك وولي العهد قدما دعما سخيا لوزارة الصحة بأكثر من 47 مليار ريال لمواجهة جائحة كورونا، إذ إن صحة المواطنين أولوية قصوى لديهما، بحسب صحيفة "عكاظ".

وشدد الوزير على أن "هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد، وأسأل الله أن يحمينا جميعا من هذا الوباء، وأُذكّر بأهمية التعاون في حماية الجميع من هذا الوباء، يجب أن نطبق التباعد الاجتماعي، وأن نلتزم بالوقاية بأنواعها سواء من التعقيم أو النظافة".

وتابع: "نحن مقبلون على شهر رمضان شهر الخير والبركة، وأسأل الله أن يتقبل أعمالكم وصيامكم، نحن اعتدنا في هذا الشهر أن تكثر الأنشطة الاجتماعية والتواصل وصلة الرحم، ربما هذا الشهر سيكون مختلفا، نريد أن نلتزم بالاحترازات والتباعد الاجتماعي، فأرجو تعاونكم في هذا الشهر، حتى نضمن سلامتكم والسيطرة على المرض في الفترة القادمة".

وأعلنت السعودية تسجيل 1122 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، يوم الاثنين، ليتجاوز عدد الحالات المسجلة الـ10 آلاف إصابة في حين تجاوزت أعداد الوفيات الـ100.

#عاجل

متحدث #وزارة_الصحة: إجمالي الحالات في المملكة ١٠٤٨٤ حالة، ٢٧٪ لسعوديين، و ٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى ٩٦ عامًا.#كلنا_مسؤول #واس_عام — واس العام (@SPAregions) April 20, 2020

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 1122 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 10 آلاف و484 إصابة.

وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن نسبة السعوديين من المصابين 27% مقابل 73% للوافدين، في حين أن أعمار الحالات تتراوح بين الشهر والـ96 عاما.

وسجلت السعودية 6 حالات وفاة جديدة جراء هذا المرض، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 103 حالات، في حين شُفي 92 مصابا لتصل أعداد المتعافين إلى 1490.