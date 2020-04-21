السعودية تخفف قيود حظر التجول خلال شهر رمضان

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) April 21, 2020
وزارة الداخلية : تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر #رمضان المبارك. #كلنا_مسؤول#واس_عام pic.twitter.com/Ox8L1OeFDP
ويسمح حاليا للمقيمين في المناطق الخاضعة لحظر تجول على مدار 24 ساعة بالخروج لتلقي الرعاية الصحية والذهاب للمتاجر من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء.
وذكرت الوكالة أن تلك الساعات ستبدأ في رمضان من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.
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