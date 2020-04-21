السعودية تخفف قيود حظر التجول خلال شهر رمضان

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، تعديل مواعيد حظر التجول المفروضة في عدة مناطق، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

​ويسمح حاليا للمقيمين في المناطق الخاضعة لحظر تجول على مدار 24 ساعة بالخروج لتلقي الرعاية الصحية والذهاب للمتاجر من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء.

وذكرت الوكالة أن تلك الساعات ستبدأ في رمضان من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.