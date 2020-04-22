العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

أكدت رئاسة الحرمين الشريفين في السعودية، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.

وقالت رئاسة الحرمين الشريفين، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، "بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين".

بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين.#رئاسة_شؤون_الحرمين#كن_حلس_بيتك#كلنا_مسؤول#كورونا pic.twitter.com/GkOQXXvs7D — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 22, 2020

وفي تغريدة أخرى نشرت أيضا رئاسة الحرمين الشريفين، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان الكريم.

كانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، أكدت يوم، الاثنين 20 أبريل / نيسان، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان للعام الجاري.

الرئيس العام يعتمد جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤١هـ#رئاسة_شؤون_الحرمين#كن_حلس_بيتك#كلنا_مسؤول #كورونا pic.twitter.com/uxtY0c80W3 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 22, 2020

وفي تغريدة عبر الصفحة الرسمية على "تويتر"، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

وأضاف السديس، "إن الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين ستستمر بحضور موظفي الرئاسة وعمال التعقيم فقط خلال شهر رمضان، مع اختصار التراويح إلى 10 ركعات".

السديس : استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة.#رئاسة_شؤون_الحرمين #كن_حلس_بيتك #رمضان #كورونا pic.twitter.com/BWdksgviBF — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 20, 2020

وقررت السلطات السعودية في 19 مارس/ آذار تعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة للصلاة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، واقتصرت الدخول على العاملين في شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمال.