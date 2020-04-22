القوات المشتركة في اليمن تعلن إسقاط طائرة استطلاع لـ "أنصار الله"جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "طائرة استطلاع للحوثيين كانت تحلق على مواقع القوات في سماء الدريهمي (جنوب الحديدة)، إلا أن أفراد القوات تمكنوا من إسقاط الطائرة بنجاح".

وكانت القوات المشتركة، أعلنت في التاسع من أبريل الجاري، تمكن لواء النقل العام المرابط في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، من إسقاط طائرة طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء المديرية.



أنصار الله تتهم التحالف العربي

من جهة ثانية، اتهم الحوثيون، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"ارتكاب 54 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة، قوله، إن "بين الخروقات 11 خرقا بقصف مدفعي و43 بأعيرة نارية مختلفة".

#المسيرة_عاجل | مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان: بين الخروق 11 خرقا بقصف مدفعي و43 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 21, 2020

وقالت القناة إن القوات المشتركة، "قصفت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة باتجاه كلية الهندسة وحارة الضبياني (شرق وشمال شرقي مدينة الحديدة)".

وأضافت أن "استهدافا مكثفا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، تعرضت له قرية الدحفش الواقعة على أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة (جنوب الحديدة)".