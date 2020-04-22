مصر تنوي زيادة حصيلة الضرائب إلى قرابة التريليون جنيه

أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر، أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6%، مما هي عليه خلال العام الجاري المالي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فإن هذه الزيادة ستعني ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 964.77 مليار جنيه (61.45 مليار دولار). تبلغ القيمة المستهدفة للضرائب في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 856.61 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) نحو 13.3% في مشروع موازنة 2020-2021 لتصل إلى 74.6 مليار جنيه.

وألقى وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي لمشروع الموازنة أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تراجع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس المشروع، تمهيدًا لمناقشته في اللجان النوعية.

وأكد معيط استيفاء المشروع للنسب الدستورية لمخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أن مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بلغت 258 مليار جنيه بزيادة بلغت 82 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي.