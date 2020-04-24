وفاة مواطن كويتي في مطار إسطنبول وتحقيق فوري في الواقعة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية وفاة أحد مواطنيها في مطار مدينة إسطنبول التركية، مشيرة إلى بدء تحقيق فوري شامل في الواقعة.

وبحسب وكالة "كونا" الكويتية، توفي المواطن أنور محمد خميس الغريب، مساء أمس الخميس، في مطار إسطنبول.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في بيان صحفي إن "المغفور له بإذن الله تعالى قدم إلى مطار إسطنبول ولم يكن مدرجا على أي من قوائم طائرات عودة المواطنين المقررة اليوم الخميس إذ من المقرر أن يغادر وأسرته على متن إحدى الطائرات المقررة يوم غد الجمعة وفي أثناء سير عملية استخراج بطاقات الصعود للركاب المسجلين تقدم المغفور له من موظفي القنصلية مطالبا بتسجيله ضمن الركاب وطلب منه موظفو القنصلية الجلوس إلى حين الانتهاء من إجراءات الركاب الموجودين وإن كان هناك أحد قد تخلف عن الحضور سيتم قبوله وأسرته الأمر الذي غضب معه المغفور له وسقط مغشيا عليه وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة".

وأضاف المصدر أن "وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وجه على الفور بإجراء تحقيق فوري وشامل للوقوف على ملابسات الوفاة كاملة، ‏مؤكدا حرص الوزارة ‏على خدمة المواطنين الموجودين في الخارج ورعايتهم".