اتصال بين الرئيس التونسي والملك سلمان... ما تفاصيله؟

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الجمعة، عن إجراء الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكشفت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، تفاصيل الاتصال الهاتفي.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أن "الرئيس التونسي تبادل مع شقيقه العاهل السعودي، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان".

كما تطرقت إلى أن "قيس سعيد والملك سلمان أعربا عن أصدق الأماني للشعبين الشقيقين، داعين بمزيد من التطور والرقي للبلدين".

كما ناقش الرئيس التونسي والعاهل السعودي جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد بين البلدين.

وأعلن الديوان الملكي السعودي نقلا عن المحكمة العليا أنه تقرر أن اليوم الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان لهذا العام.

كما أعلنت دولة تونس، أن غرة شهر رمضان ستكون اليوم الجمعة.