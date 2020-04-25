وافدون يتحدون الحظر ويقيمون صلاة جماعة في أحد شوارع مكة... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق تجمع العشرات في أحد شوارع مكة لأداء صلاة الجماعة.

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع عدد من المصلين من جنسيات مختلفة، وهم يؤدون الصلاة في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي، مخالفين بذلك قرار منع التجول وضرورة التباعد الإلزامي.

أقيمت أول صلاة تراويح في شهر رمضان 2020، مساء الخميس الماضي، في المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، وسط إجراءات احترازية مشددة تشهدها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.