رئيس مصلحة الأمراض المعدية في الجزائر يكشف نسبة المتعافين من كورونا بعقار "كلوروكين"

أكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية ببوفاريك، محمد يوسفي، أنه منذ 23 مارس/آذار 2020، تم استشفاء أزيد من 300 حالة إصابة بكورونا.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحا ليوسيفي قال فيه، "غادر أزيد من 150 حالة منها المستشفى، بعد امتثالها للشفاء التام، و خضوعها للعلاج سواء بالكلوروكين أو في حالات أخرى بالمضادات الفيروسية.

وأوضح يوسفي أن "نسبة 90 بالمائة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج أثبتت استجابتها لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة".

وأشار الدكتور يوسفي، أن التحاليل المخبرية الأخيرة لهذه الحالات، أثبثت تعافيهم تماما من الفيروس.

وتابع يوسفي أنه "تم إعفاء الحالات التي تعاني من أمراض القلب وتلك التي ثبتت عدم قابليتها للكلوروكين، نتيجة تعرضها لمضاعفات جانبية".

ويستخدم عقار كلوروكين بشكل رئيسي لعلاج مرض الملاريا، وبدأت بعض الدول استخدامه لعلاج مرض "كوفيد 19" بعد تجارب سريرية أثبتت نجاعة العقار في القضاء على فيروس كورونا المستجد، لكن لم يتم اعتماد العقار إلى هذه اللحظة كعلاج رسمي للمرض، ولم يصدق عليه من "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA" للاستخدام في علاج فيروس كورونا المستجد.