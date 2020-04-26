جورج قرداحي يؤكد أنه ممنوع من دخول الكويت ويكشف السبب... فيديو

أكد الإعلامي اللبناني الشهير، جورج قرداحي، أن السطات الكويتية تمنعه من الدخول البلاد، نظرا لما صفه بآراء سياسية تتعلق بالأزمة السورية.

وقال قرداحي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الرأي" الكويتية، إنه تلقى دعوة منذ عام حين تفاجأ بوضع اسمه على اللائحة السوداء، ولم يستطع دخول الكويت.

وعبر قرداحي عن حزنه من قرار المنع قائلا، "أنا عندي حرقة بدي أقلكم إياها.. ليش الحرقة.. اكتشفت إني حاطيني على اللائحة السوداء".

وتحدث الإعلامي اللبناني عن حبه الكبير للكويت وأهله قائلا، "الكويت عزيز كتير عليا وأهل الكويت عزاز كتير عليا.. لكن أن أمنع من زيارة الكويت ومن زيارة أحبابي في الكويت أمر كان صعب كتير عليا".



وشدد على أنه "على يقين بعدم معرفة أمير الكويت بقرار السلطات، التي وضعته على القائمة السوداء".

وأوضح قرداحي: "أكيد السبب هو مواقفي السياسية من زمان لليوم، والكل اتفق معايا فيها، حين قلت يا جماعة اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا. اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا، لأنها إذا سقطت سوريا ستسقط لبنان وفلسطين والكويت".

وأتم، "أنا كنت من أكبر المشجعين لبرنامج هلا فبراير بأول انطلاقه، حينما كنت مدير إذاعة إم بي سي إف إم، وقتها جندنا كل طاقاتنا حتى نغطي المهرجان مباشرة من الكويت ".

واختتم، "كنت أرسل 4 أو 5 مراسلين للمهرجان حتى يغطوه على أعلى مستوى".