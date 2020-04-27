مصر... وضع خطة لإعادة تشغيل الفنادق

وضعت سلطات السياحة في مصر خطة تستهدف إعادة العمل في الفنادق، بعد أن تقرر إيقافها في ظل ظهور وباء كورونا المستجد، وذلك في حال سمحت الحكومة بحركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" إن اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وضع 7 محاور أساسية للفنادق التي ترغب في العودة للعمل في ظل أزمة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تكون تلك الخطة من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، في الفنادق والمطاعم السياحية، بغرض العمل في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وتضمنت الخطة سبع محاور رئيسية أولها هو التدابير والإجراءات الوقائية للمنشآت السياحية والفندقية، وإجراءات الوقاية بالفنادق عند استقبال النزلاء، وإجراءات الوقاية للإشراف الداخلي والمغسلة، وإجراءات الوقاية في قسم الأغذية والمشروبات، وكذلك بتقديم المأكولات والمشروبات في المطاعم السياحية، وإجراءات الوقاية داخل حمامات السباحة والشاطئ، واخيرا ما يتعلق بصالات الرياضة.

وشملت تلك الإجراءات ما يتعلق بالتسكين في الغرف الفندقية، ونسبة إشغال الفندق، وأماكن التجمعات به، وتوافر لافتات التوعية، والمراجعة الدائمة على موردي السلع والخدمات للتأكد من اتباع أنظمة عمل آمنة للوقاية من الفيروس، فضلا عن توفير جميع المنشآت السياحية والفندقية كل أدوات الحماية الشخصية.

كما تتضمن إجراءات تطبق في الفنادق عند استقبال النزلاء، وتتعلق بخدمات الإشراف الداخلي والمغسلة، وقسم الأغذية والمشروبات، وحمامات السباحة، والشاطئ، والصالات الرياضية بها، فضلا عن إجراءات وقائية خاصة بتقديم المأكولات والمشروبات بالمطاعم السياحية. وقال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية إن هناك استعدادات كبيرة تجري حاليا من أجل استقبال السياحة الداخلية، لافتا إلى أن كل الفنادق تم تعقيمها سواء بالاتفاق مع وزارة الصحة أو عبر برتوكول واضح مع إدارات المنشآت.

وأضاف: "كل العاملين في مجال السياحية خرجوا من العزل الصحي وتعافى كل من أصيب بالفيروس وخرج من مستشفى العزل، وستتم إعادة العمل في المنشآت السياحية وفقا لمحددات معينة؛ يجب أن يرتدي كل العاملين القفاز والكمامة".