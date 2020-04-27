السعودية... تلك الفئة ستخضع لعزل فوري في جدة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن فئة ستخضع للعزل الفوري في مدينة جدة.

قالت أمانة محافظة جدة، وفقا لما نقلته صحيفة "سبق" السعودية إنه سيتم عزل مرتادي المراكز التجارية الذين ترتفع درجات حرارتهم عن 38 درجة مئوية.

ودعت أمانة محافظة جدة كافة المواطنين والوافدين، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتدابير الاحترازية، خلال تسوقهم بالمراكز التجارية والمولات، بدءا من 6 رمضان الجاري.

ونقل الموقع السعودي عن وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد بن إبراهيم الزهراني قوله إنه تقرر أن تكون أوقات التسوق من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ولفت إلى أنه لم يتم حتى الآن السماح بعودة عيادات التجميل وصالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة إلى العمل.

وأشار الزهراني إلى أنه سيتم توفير وحدات ثابتة للفحص البصري وغرف عزل على مدخل المركز التجاري لفحص جميع المرتادين بأجهزة الكشف الحراري والعزل لمن تتعدى حرارته 38 درجة مئوية أو أكثر وإبلاغ الجهات الصحية عند الاشتباه بوجود حالات إصابة بفيروس "كورونا".

كما سيتم وضع خطوط سير على الأرض وعلامات إرشادية أمام مدخل المول والمحلات ذات الكثافة الشرائية لتنظيم عملية الدخول والخروج، وتوفير وسائل التطهير والتعقيم والقفازات أمام بوابات المراكز وفي دورات المياه وأمام المصاعد والسلالم الكهربائية، والتطهير الدوري لمواقف السيارات.

وأردف قائلا "الإجراءات الاحترازية تتضمن عدم دخول كبار السن والأطفال أقل من 15 سنة، مع إلزام المرتادين بارتداء الكمامات قبل دخول المركز التجاري، وإزالة جميع الجلسات الموجودة بصالات المطاعم والمقاعد الخارجية حرصاً على سلامة مرتادي المراكز التجارية، وإغلاق المساجد وغرف أداء الصلاة والاستراحات الموجودة داخل المركز التجاري، وكذلك إغلاق غرف قياس الملابس داخل محلات الملابس الجاهزة، ومنع استرجاع أو تبديل البضائع، وكذلك منع تجربة مستحضرات التجميل داخل المحلات التجارية، مع قصر التعامل المادي على القنوات الإلكترونية فقط".

ودعا المسؤول السعودي لضرورة التقيد بكافة الإجراءات وأوقات الحظر، والأخذ في الحسبان الوقت اللازم للوصول إلى المنازل، وذلك قبل بداية الحظر الساعة 5 مساء.