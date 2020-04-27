الجيش اللبناني يدعو متظاهري طرابلس لإخلاء الساحات... ويحذر: لن نتهاون مع المخلين بالأمن

دعا الجيش اللبناني المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات وحذر من أنه "لن يتهاون مع أي مخل بالأمن".

وأفاد مصدر لوكالة سبوتنيك بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، وقال إن هناك أنباء عن وقوع جرحى.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة.

اندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، عمد عدد من المحتجين على إحراق واجهات المصارف الخاصة في المدينة بواسطة قنابل حارقة، ما استدعى تدخلا من الجيش اللبناني الذي أطلق الرصاص في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.