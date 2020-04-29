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    القوات المشتركة في الضالع في اليمن

    القوات المشتركة في اليمن تصد هجومين لـ"أنصار الله" في الحديدة وتعز

    © Photo / ADALAA FORCES
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    أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في مواجهات بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    ونقلت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية، عن مصادر ميدانية أن "الحوثيين نفذوا هجوما واسعا على مواقع في وادي المجش ومثلث الوازعية - البرح، وجبال رسيان في البرح غرب تعز في الساحل الغربي لليمن".

    وأضافت المصادر، أن "القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع الحوثيين الذين استخدموا أثناء الهجوم ومحاولة التقدم، الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

    وأكدت، "تمكن ألوية المشاة واللواء الثامن عمالقة من كسر وصد الهجوم، وتوجيه ضربات نوعية ومحكمة للحوثيين تكبدوا على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

    وفي سياق متصل أكدت ألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي، "صد القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة غربي اليمن، وألحقت بها خسائر فادحة جراء خروقاتها للهدنة الأممية".

    وأشارت مصادر ميدانية، إلى أن "مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح، ولكن القوات المشتركة تصدت للهجوم، وأجبرت الحوثيين على الانسحاب بعد سقوط خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في صفوفهم خلال المواجهات.

    في سياق المستجدات في الساحل الغربي لليمن، اتهمت جماعة الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"ارتكاب 45 خرقا في جبهات محافظة الحديدة (غرب اليمن) خلال الـ24 ساعة الماضية".
    ونقلت قناة "المسيرة" عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، قوله إن "من بين الخروقات 12 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 79 قذيفة، و32 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة".

    وأشارت القناة إلى شن التحالف والقوات اليمنية المشتركة، قصفا بـ19 قذيفة مدفعية على حارة الضبياني وشارع الخمسين (شمال شرقي وشرق مدينة الحديدة)".

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    الكلمات الدلالية:
    الحديدة, أنصار الله, القوات المشتركة, الحرب في اليمن
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