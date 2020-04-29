الأردن: المنحنى الوبائي ممتاز مقارنة بالدول الأخرى

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد ممتاز، مقارنة بالدول الأخرى.

نقلت قناة "المملكة" الأردنية عن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، جمال الرمحي، القول "الحذر واجب ونوصي باستخدام الكمامات عند الخروج في ظل عودة المزيد من القطاعات للعمل والسماح بالحركة لقطاع النقل العام والمركبات الخاصة".

وأضاف "المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في الأردن ممتاز مقارنة بالدول الأخرى".

وأكد الرمحي أن هناك "قلقا في لجنة الأوبئة من التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية".

كما ذكر عضو لجنة الأوبئة أن "المخاطرة أعلى داخل الشركات والأماكن المغلقة للعمل"، داعيا المواطنين لعدم الملامسة والاقتراب من أي شخص خارج المنزل".

وأشار الرمحي إلى أنه "على أصحاب المحلات تنظيم الدخول إلى مراكز التسوق".