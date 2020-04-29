صورة نادرة لهدية تلقاها ملك السعودية المؤسس من البرلمان المصري

نشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة نادرة لهدية تلقاها الملك المؤسس من البرلمان المصري عام 1946.

ويظهر في الصورة الملك وهو ممسك بلوحة كتب عليها الآية القرآنية "واعتصموا بحبل الله جميعا"، كتبها الخطاط المصري محمود الشحات.

وحصل العاهل السعودي على الهدية خلال حفل البرلمان المصري الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

⁧#صورة_تاريخية⁩ |📸

الآية الكريمة :

(واعتصموا بحبل الله جميعاً)

هدية قدمت لـ #الملك_عبدالعزيز

في حفل البرلمان المصري في القاهرة

١٣٦٥هـ / (١٩٤٦م)

⁧#دارة_الملك_عبدالعزيز#عام_الخط_العربي_2020 pic.twitter.com/wjk9admV75 — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) April 29, 2020

عبد العزيز آل سعود، هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، والحاكم الرابع عشر من أسرة آل سعود.

عام 1902 وضع الملك عبد العزيز اللبنة الأولى في بناء الدولة، عقب نحو عشرين عاما من المعارك والحروب.

يذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود ولد عام 1875 وتوفي عام 1953، عن عمر ناهز 78 عاما.