السفير الإيراني في العراق يكشف حقيقة التصريح المنسوب له حول فتح المطارات العراقية

علق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد إيرج مسجدي، على التصريحات المنسوبة له بشأن فتح المطارات العراقية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الخميس، مشيرة إلى قول السفير الإيراني في العراق عن تلك التصريحات بأنها "فبركة وكذب".

وأضاف مسجدي، في تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر": "ما نقل عن لساني أنه يجب إعادة فتح المطارات العراقية هو فبركة وكذب".

وتابع: "أعرب عن أملي في أن يختفي فيروس كورونا من المجتمع البشري بأقرب وقت".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 228 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 84 ألف إصابة.

وفي العراق تم تسجيل أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بينما وصل عدد حالات الوفاة بالفيروس، الذي يسبب مرض "كوفيد - 19" إلى 92 حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الخميس.