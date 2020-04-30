قوات "أنصار الله" تتوعد "العدو" برد مناسب وموجع

توعدت قوات "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم الخميس، بالرد على قوات "العدو" برد مناسب وموجع.

ونقل الموقع الإلكتروني "أنصار الله"، مساء اليوم الخميس، عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات وشنت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 13 عملية زحف وتسلل".

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه اليوم، أن "زحوف قوى العدوان توزعت على جبهات مأرب والبيضاء والضالع والجوف والحدود"، مشيرا إلى أن طيران التحالف شن 200 غارة على مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح العميد يحيي سريع أن "قوى العدوان نفذت منذ الـ 9 من أبريل/نيسان الجاري 65 عملية هجومية، وقرابة 700 غارة على محافظات مأرب وصنعاء والجوف والضالع وصعدة والحديدة وعمران"، مؤكدا أن التصعيد الجوي والبري المتواصل من "قوى العدوان" سيقابل بالرد المناسب والموجع وعلى الباغي تدور الدوائر.

يشار إلى أن سريع قد أوضح، أمس الأربعاء، أن لدى قواته "خيارات استراتيجية ستجعل العدو يندم على تصعيده، وعليهم أن يتحملوا العواقب، وأن طيران العدوان شن أكثر من 256 غارة منذ نهاية شهر مارس/آذار، وحتى أول أبريل/نيسان على الجوف".