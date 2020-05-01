تسجيل
14:02 GMT01 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    التعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا، الأردن، أبريل 2020

    الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا... هل تزيد من بطالة النساء في الأردن؟

    © REUTERS / Muhammad Hamed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104508/45/1045084569_0:302:3072:2030_1200x675_80_0_0_766883cb05c9156a2a349420a965ab67.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005011045328930-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%9F/

    مع تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة الأردنية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، فقد الكثير من العاملين والعاملات وظائفهم، خاصة في الوظائف غير الرسمية والتي تبلغ 48% من إجمالي الاقتصاد الأردني.

    وتعد النساء أكثر الفئات المتضررة من أزمة كورونا، فيما أبدت الكثير من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمرأة مخاوفها من أضرار واسعة قد تتعرض لها السيدات العاملات في الأردن، والتي من بينها فقد مصادر دخلهن.

    وتقول جمعية معهد تضامن النساء الأردني إن "النساء في الأردن سيعانين أكثر من الرجال من الإجراءات التي تحد من ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ومن ارتفاع نسب البطالة بينهن، ومن بينها عمل بعض القطاعات بنسب معينة من العاملين والعاملات مما قد يدفع بمزيد من العاملات إلى دائرة البطالة وخسارة مواردهن المالية ومفاقمة أوضاعهن الاقتصادية الصعبة".

    كورونا ونساء الأردن

    وأشارت جمعية "تضامن" إلى أن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس قد تدفع العديد من النساء إلى البقاء خارج قوة العمل والتي هي في الأصل من أدنى المستويات على مستوى العالم.

    وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" على أهمية إجراءات السلامة والصحة في أماكن العمل بشكل عام وفي ظل جائحة كورونا بشكل خاص، فإنها تشدد على أهمية مشاركة النساء وتمكينهن الاقتصادي، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون انخراطهن في سوق العمل الذي هو في أشد الحاجة لخبراتهن وقدراتهن لمواجهة الظروف الحالية، كما أن الفرصة متاحة أمام النساء اللاتي يعملن في أعمال غير منظمة إلى الانتقال إلى الأعمال المنظمة لضمان وجود حمايات اجتماعية تنتشلهن من خطر الفقر في المستقبل.

    وتقول تضامن: "مؤشرات البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من عام 2019 بلغت 24.1% (17.7% للذكور و 19% لكلا الجنسين)، فيما كانت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من عام 2019 بحدود 27.5% (19.1% لكلا الجنسين و 17.1% للذكور).

    وارتفعت قليلا نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات لتصل إلى 13.5% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 13.2% خلال الربع الثالث من ذات العام وشكلت تحسناً بمقدار 0.3%.

    وتدعو "تضامن" إلى تشجيع النساء غير النشيطات اقتصاديا (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) للدخول إلى سوق العمل كعاملات أو صاحبات أعمال لتفادي هدر وضياع طاقات وقدرات النساء الاقتصادية الأمر الذي يؤثر سلبًا على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية، وعلى التنمية المستدامة والشاملة.

    تأثر النساء

    كلثم مريش، رئيسة الاتحاد النسائي العاصمة الأردن، قالت إن "تقرير المجلس الأعلى للسكان في الأردن بخصوص تداعيات فيروس كورونا، أكد أن النساء تشكل النسبة الأكبر من العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والذي تأثر بصورة كبيرة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة في قطاعات التصنيع والخدمات، والتي يعمل بها معظم النساء، مما يجعلهن أكثر عرضة لفقدان وظائفهن".

    أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020
    © REUTERS / Muhammad Hamed
    الأردن...صفر إصابات بفيروس كورونا اليوم
    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "48% من إجمالي العمالة في الاقتصاد الأردني، عمالة غير رسمية والنساء تستحوذ فيها على 56.8% من المؤسسات الفردية التي تعمل في المنزل، في ظل التوقعات سيكون الضرر على هذه المؤسسات بشكل مباشر، والنساء أكثر المتضررات".

    وأكدت أن 25.6% من المشتغلات تعملن في المهن الأولية وهي بالعادة ذات دخل محدود يصعب تنفيذها عن بعد، فهي مضطرة لأن تعمل بشكل مباشر في ضوء الإجراءات الاحترازية وحظر التجول، لا يستطعن العمل لذلك بدأن في خسارة وظائفهن".

    وتابعت: "42.5% من المشتغلات رواتبهن تتراوح 300-400 دينار، أعمالهن تتركز في مستويات الشغل المحدود والمتوسط، مما يجعلهن أيضا عرضة للأزمات ولضائقات مالية، خاصة المقترضات منهن".

    إجراءات مهمة

    من جانبه قال حمادة أبو نجمة، الأمين العام لوزارة العمل الأردنية الأسبق، الخبير الدولي في قضايا العمل، إن "أزمة كورونا كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة، خاصة فئات العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48% من مجموع العاملين في المملكة، وظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم".

    الملك الأردني عبد ألله الثاني
    © Sputnik . Sergey Guneev
    العاهل الأردني يبحث هاتفيا مع الرئيس الشيشاني مكافحة فيروس كورونا
    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السيناريو المتوقع للفترة القادمة يشير إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي سوف ينخفض إلى ما يقرب من 6.5%، في ظل مؤشرات عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام هذه الأزمة، والخشية من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتوائها بشكل فعال خلال الشهور الأربعة القادمة، الأمر الذي سيتسبب في فقدان ما بين 50 إلى 80 ألف وظيفة في مختلف القطاعات، ناهيك عن الشريحة الواسعة من العمال الذين ستتأثر دخولهم بشكل ملموس نتيجة انقطاعهم المؤقت عن العمل والمتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقرب من 400 ألف عامل".

    وتابع: "نظرا لأن المرأة العاملة ستكون أكثر عرضة من أي وقت مضى للصعوبات والانتهاكات وفقدان الوظائف، في ظل الانخفاض المزمن في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، فيتوجب تفعيل تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المرأة وحماياتها وحقوقها، والتفاعل بين الحكومة ومنظمات القطاع الخاص لتوفير متطلبات تعزيز وضع المرأة في سوق العمل، وتوسيع الخيارات المهنية لها، وإكسابها المهارت والتدريب اللازم، ورفع وعيها بفرص العمل المتاحة، وسياسات الأمان والحماية الاجتماعية".

    وأكمل: "وكذلك نشر الوعي بحقوق المرأة العاملة لدى أصحاب العمل، وقواعد المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب، وتفعيل آليات ميسرة ومحفزة لتطبيق أشكال العمل المرن، وتوفير بنية تحتية للعناية الاجتماعية للمرأة العاملة بجودة وكلفة مناسبة (خدمات ومرافق، حضانات، مواصلات...)".

    وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن أمس الخميس، فيما تم تسجيل حالتين فقط على الحدود لسائقي شاحنتين غير أردنيين.

    وارتفع عدد الحالات المؤكدة المسجلة في المملكة الى 453 حالة.

    وقال جابر إنه تم تسجيل 6 حالات شفاء في الأردن ليبقى 66 حالة فقط في المستشفيات، مبينا إجراء أكثر من 4 آلاف فحص لفيروس كورونا في رقم قياسي.

    انظر أيضا:

    الأردن يشهد حدثا أول من نوعه منذ العام 1994
    العاهل الأردني يبحث هاتفيا مع الرئيس الشيشاني مكافحة فيروس كورونا
    الأردن...صفر إصابات بفيروس كورونا اليوم
    49 شائعة تم تداولها في الأردن خلال شهر
    الكلمات الدلالية:
    البطالة, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الصبيان ريكو ماتسوي، 8 سنوات، ويايا ماتسوي، 12 عاما، يعرضان رسومات على شرفة منزلهما في طوكيو، اليابان 23 أبريل 2020
    أطفال الحجر الصحي يوجهون رسالة إلى عالم كورونا
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    6 علامات تشير إلى أن لديك نقص فيتامين د
    6 علامات تشير إلى أن لديك نقص فيتامين "د"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك