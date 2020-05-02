وزير الصناعة التركي: إرسال أجهزة تنفس محلية إلى الصومال يعكس نجاح التكنولوجيا الوطنية

قال وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك، اليوم السبت، إن إرسال أجهزة تنفس محلية الصنع إلى الصومال يعكس نجاح حملة التكنولوجيا التركية الوطنية.

ووصلت طائرة محملة بمساعدات طبية تركية، صباح اليوم، إلى العاصمة الصومالية مقديشو، ضمن جهود أنقرة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | وزير الصناعة التركي: إرسال أجهزة تنفس محلية الصنع إلى #الصومال يعكس نجاح حملة التكنولوجيا الوطنية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 2, 2020

​وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح اليوم السبت، بأن أجهزة التنفس التي طورتها بلاده في حملة التكنولوجيا الوطنية "ستكون متنفسا لأشقائنا الصوماليين".

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، أرفقها بصور للمساعدات الطبية التركية المرسلة إلى الصومال، في إطار التضامن معها لمكافحة فيروس كورونا، من بينها أجهزة تنفس محلية الصنع.