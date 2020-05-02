السراج يشكر أردوغان على المساعدات التي قدمتها تركيا لليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب السراج عن "الشكر والامتنان لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخرا لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة فيروس كورونا"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

#أردوغان و #السراج يبحثان مستجدات الأوضاع في #ليبيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.https://t.co/OVqACi3JmZ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 2, 2020

​وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، تسلمت وزارة الصحة الليبية شحنة مساعدات تشمل مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات من الشعب التركي لمواجهة جائحة كورونا.

وبلغ عدد مصابي كورونا في ليبيا 63، والمتعافين 32، فضلا عن 3 وفيات، بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.