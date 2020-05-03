اليمن... الحوثي يوجه دعوة للتحالف العربي

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، التحالف العربي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، الممدد في 24 أبريل الماضي، لمدة شهر.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "‏على تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، التوقف وتطبيق ما يعلن من طرف واحد بدلاً من الحديث عن مزاعم خروقات لإعلان وقف وهمي لا أساس له من الصحة".

وحمّل الحوثي، التحالف "مسؤولية كل حالة لـ كوفيد 19 بالجمهورية اليمنية، والإجرام الذي يمارسه يومياً من قصف ومعارك برية وحصار".

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، تجددت المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجوماً شرق مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)، دارت على إثره اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وكانت القوات المشتركة، أعلنت، أمس الأول الجمعة، إلحاق خسائر فادحة بالحوثيين، خلال احباطها محاولة تسلل للجماعة صوب مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، من قريتي المقانع والشعينة جنوب المديرية.

من جهة ثانية، اتهم الحوثيون، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة بـ "ارتكاب 69 خرقاً في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.