الكويت تسجل أعلى معدل إصابات يومي بوباء كورونا

سجلت الكويت، اليوم الأحد، أعلى معدل إصابات يومي بوباء كورونا المستجد (كوفید 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وقالت وزارة الصحة الكویتیة، إنه تم تسجیل 364 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4983 حالة، بحسب وكالة أنباء "كونا".

وأوضح الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي إنھ تم تسجیل 5 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 38 حالة.

وأضاف السند أن حالات الوفاة الخمس ھي لمقیم من الجنسیة الباكستانیة یبلغ من العمر 61 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 18 یوما، والحالة الثانیة لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 63 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ 10 أیام.

وأفاد أن الحالة الثالثة ھي لمقیم بنغلادیشي یبلغ من العمر 46 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة بالعنایة المركزة منذ 18 یوما والحالة الرابعة لمقیمة من الجنسیة الأردنیة تبلغ من العمر 54 عاما كانت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة المركزة منذ یومین أما الحالة الخامسة فھي لمقیم ھندي یبلغ من العمر 43 عاما كان یتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في العنایة منذ 12 یوما.

وجدد الدعوة للمواطنین والمقیمین الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصیات وقرارات وزارةالصحة والجھات الرسمیة في الدولة التي تستھدف احتواء الفیروس والقضاء علیھ موصیا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقایة من المرض ومتابعة الحسابات الرسمیة المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق الیوم شفاء 73 حالة لیصبح مجموع عددالحالات التي شفیت من الإصابة بالمرض في البلاد 1776 حالة.